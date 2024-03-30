Cihan Çanak'ın aklı Trabzonspor'da! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor'un gündemine Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını giyen Cihan Çanak geldi. Standard Liege'de oynayan 19 yaşındaki yıldıza, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olsa da oyuncunun gönlünün Fırtına'da olduğu belirlendi.

AVCI UZUN SÜREDİR İZLİYOR

Takvim'de yer alan haberde Abdullah Avcı'nın, aslen Trabzonlu olan, kendi kulübünde 61 numarayı giyen ve sosyal medyadan Trabzonspor'u takip eden Cihan Çanak'ı uzun bir süredir izlediği öğrenildi. Trabzonspor hayranlığı dikkat çeken futbolcu için scout ekibinin de detaylı bilgiye sahip olduğu öğrenildi. Çanak'ın hayalinin de Trabzonspor forması giymek olduğu belirtildi.

YENİ SEZON ÖNCESİ HAMLE

Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan Çanak için Trabzonspor'un yeni sezon öncesi girişimde bulunması bekleniyor. Oyuncuyu, Ajax ve Dortmund da takip ediyor. Belçika Pro Lig'de 20 maça çıkıp 2 de asist katkısı sağlayan oyuncunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması ülkede ses getirmişti.