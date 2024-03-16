Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Olympiakos'tan transfer! 3+1 yıllık anlaşma sağlandı

Trabzonspor'a Olympiakos'tan transfer! 3+1 yıllık anlaşma sağlandı

Trabzonspor önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvadı. Bordo-mavililer, Olympiakos ile sözleşme uzatmadığı için uzun zaman önce kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Gineli yıldız ile görüştü. Camara; 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Olympiakos'tan transfer! 3+1 yıllık anlaşma sağlandı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer operasyonuna devam ediyor. Gelecek sezon transferleri için kolları sıvayan Karadeniz devinin gündeminde birçok isim var ancak bazı futbolcular somut hale gelmeye başladı. Bunlardan biri Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara. 8 numara pozisyonunda görev yapan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta saha ile daha önce görüşme yapılmıştı. Ancak Yunan kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için iş bitirilememişti. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını aldıktan sonra Camara'nın menajeriyle yeniden temasa geçti ve taraflar 3+1 senelik sözleşme için el sıkıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2018 yılında Olympiakos takımına katılan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor. Bu sezon Olympiakos ile 29 resmi maça çıkan Gineli yıldız 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Özellikle yeni sözleşme imzalamayı reddeden 27 yaşındaki orta saha ile Yunan ekibinin ipleri kopmuş durumda. Camara, sözleşme imzalamayacağının netleşmesinin ardından teknik direktör Jose Luis Mendilibar tarafından 11 maçtır kadroya alınmıyor. Herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın transferi! Manchester City'den geliyor...
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu'nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Mertens'ten G.Saray'a sözleşme yanıtı!
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Meunier gelişmesi! F.Bahçe maçında...
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe maçı açıklaması!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (16 Mart 2024)
Namaz vakitleri İstanbul | 16 Mart Cumartesi
Dolar ne kadar? (16 Mart Cumartesi)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56
Daha Eski
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:44
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:43
Gençler Körfez'i yıktı Gençler Körfez'i yıktı 00:29
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 00:23
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... 00:23
Pendikspor 90+7'de kazandı! Pendikspor 90+7'de kazandı! 00:23