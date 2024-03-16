Trabzonspor'a Olympiakos'tan transfer! 3+1 yıllık anlaşma sağlandı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer operasyonuna devam ediyor. Gelecek sezon transferleri için kolları sıvayan Karadeniz devinin gündeminde birçok isim var ancak bazı futbolcular somut hale gelmeye başladı. Bunlardan biri Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara. 8 numara pozisyonunda görev yapan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta saha ile daha önce görüşme yapılmıştı. Ancak Yunan kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için iş bitirilememişti. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını aldıktan sonra Camara'nın menajeriyle yeniden temasa geçti ve taraflar 3+1 senelik sözleşme için el sıkıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2018 yılında Olympiakos takımına katılan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor. Bu sezon Olympiakos ile 29 resmi maça çıkan Gineli yıldız 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Özellikle yeni sözleşme imzalamayı reddeden 27 yaşındaki orta saha ile Yunan ekibinin ipleri kopmuş durumda. Camara, sözleşme imzalamayacağının netleşmesinin ardından teknik direktör Jose Luis Mendilibar tarafından 11 maçtır kadroya alınmıyor. Herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor.