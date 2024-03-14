Haberler Trabzonspor Halil Umut Meler 3. kez Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde!

Halil Umut Meler 3. kez Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde!

Son dakika spor haberleri... Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 13:52
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halil Umut Meler 3. kez Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, iki takım arasında bugüne kadar iki karşılaşmada düdük çaldı. Söz konusu maçları bordo-mavililer kazandı.

Meler, bu sezon ayrıca iki kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide de görev aldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmaları şöyle:

24.12.2022

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

25.11.2018

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

DİĞER
Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?
Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu: Şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batshuayi ve Meunier'e müjde!
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
TFF'den "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Mart Perşembe 2024
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler 13:31
Batshuayi ve Meunier'e müjde! Batshuayi ve Meunier'e müjde! 13:20
İşte Avrupa kupalarının kura programı! İşte Avrupa kupalarının kura programı! 12:53
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... 12:42
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! 12:32
3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 11:55
Daha Eski
Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? 11:54
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? 11:50
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu 11:45
Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? 11:44
Alperen'e flaş sözleşme teklifi! Alperen'e flaş sözleşme teklifi! 11:33
ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! 11:29