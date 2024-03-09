Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 18:56
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

F. Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak. Enis Destan ve Rayyan Baniya ise sarı kart sınırında yer alıyor.

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