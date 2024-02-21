TRABZONSPOR - Meunier Almanları hayran bıraktı! 'Korkutucu olmaya başladı'
Alman basını, çıktığı ilk 3 maçta 3 asist yaparak Trabzonspor kariyerine süper başlangıç yapan 32 yaşındaki sağ bek için, 'Korkutucu olmaya başladı' manşetini attı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
18 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI
BORDO mavili takım, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 18 maça çıktı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan elde etti, 1.72 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer Avcı ile birçok ilki yaşadı.
DİĞER