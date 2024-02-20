Trezeguet fırtınası

Pendikspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu konumunda bulunuyor. 29 yaşındaki Mısırlı sol kanat, geçen sezon 11 golle bordo-mavili takımın en skorer futbolcusu olurken, bu sezon ise 9 kez fileleri sarsan Onuachu'nun ardından 6 golle ikinci sırada yer alıyor. Trezeguet, iki sezonda ligde 34 maçta forma giyerken rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı, takıma çok önemli katkılar sundu.

3 PUANLIK KATKI

Fırtına, Trezeguet'nin ligde gol attığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Sivasspor ile 3-3 berabere biten karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol atan Mısırlı oyuncu, daha sonra 3-0 hükmen kazanılan İstanbulspor karşısında da 1 gol attı. Trezeguet, ligin son 2 haftasında sahalarında 2-0 galip geldikleri Hatay ve dış sahada Pendik maçında da 1'er gol kaydetti.

10 NUMARADA COŞTU

Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, son 2 karşılaşmada çıktığı bu formayla gol atmayı başardı. Mısırlı yıldız, ilk olarak 10 numaralı formayla çıktığı Hatayspor, ardından Pendik maçlarında 1'er kez fileleri sarstı.