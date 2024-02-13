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Trabzonspor’da Pendikspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 15:30
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Trabzonspor’da Pendikspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla start verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2, dayanıklılık ve şut çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından çalışmalarını 15 Şubat Perşembe günü yapacağı idmanla sürdürecek.

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