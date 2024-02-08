Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan zemin isyanı!

Abdullah Avcı'dan zemin isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Bu kritik maç öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:11
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı'dan zemin isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor çeyrek finale yükselebilmek adına deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Bu kritik maç öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Yavaş yavaş sakatlarımız dönüyor. Geçen hafta oyun biraz tatmin etti ama skor değil. Umarım bunu geliştirerek devam ederiz. Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Tribünler bomboş. Oyun kalitesi düştü. Bugün ligimizde baktığında, İstanbul'da bir takıma gideceğiz mesela, hangi stadyumda oynayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır. TFF açıklama yapıyor mu?

Süper Kupa finali oynanmadı, onunla ilgili bir açıklama var mı, yapılacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir cevap verilmeyecek. Her hafta hakemleri konuşuyoruz. Benim de canım yandı geçen hafta. Sıkıştım, anlatmak istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için anlatıyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, değişmeyecek biliyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, zeminine bakmıyoruz. 2 gün sonra başka bir maç oynanacak burada. Buna cevap verilmeyecek, bunun düzeltilmesi için bir şey yapılmayacak.

DİĞER
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle!
Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor | CANLI
Fırtına'dan transfer taarruzu!
FİTRE NE KADAR 2024
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan zemin isyanı! Avcı'dan zemin isyanı! 17:07
Yiğido'da Rize mesaisi başladı Yiğido'da Rize mesaisi başladı 16:43
F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! 16:40
İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor 16:33
Eski Beşiktaşlı Negredo'dan sürpriz karar! Eski Beşiktaşlı Negredo'dan sürpriz karar! 16:14
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 16:13
Daha Eski
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 16:05
G.Saray'ın yıldızından büyük fedakarlık! G.Saray'ın yıldızından büyük fedakarlık! 15:36
Mainz 05 - Union Berlin maçı ne zaman? Mainz 05 - Union Berlin maçı ne zaman? 15:36
Marsilya - Metz maçı ne zaman? Marsilya - Metz maçı ne zaman? 15:29
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 15:23
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 15:11