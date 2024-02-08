Abdullah Avcı'dan zemin isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor çeyrek finale yükselebilmek adına deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Bu kritik maç öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Yavaş yavaş sakatlarımız dönüyor. Geçen hafta oyun biraz tatmin etti ama skor değil. Umarım bunu geliştirerek devam ederiz. Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Tribünler bomboş. Oyun kalitesi düştü. Bugün ligimizde baktığında, İstanbul'da bir takıma gideceğiz mesela, hangi stadyumda oynayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır. TFF açıklama yapıyor mu?

Süper Kupa finali oynanmadı, onunla ilgili bir açıklama var mı, yapılacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir cevap verilmeyecek. Her hafta hakemleri konuşuyoruz. Benim de canım yandı geçen hafta. Sıkıştım, anlatmak istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için anlatıyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, değişmeyecek biliyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, zeminine bakmıyoruz. 2 gün sonra başka bir maç oynanacak burada. Buna cevap verilmeyecek, bunun düzeltilmesi için bir şey yapılmayacak.