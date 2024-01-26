Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı...

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Filip Benkovic hakkında açıklama yaptı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic'in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.