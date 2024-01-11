Abdullah Avcı Samsunspor maçı sonrası konuştu

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Samsunspor, yeni hocası ile 9 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Direkt oyunu çok fazla oynuyorlar. Savunmadan hücuma geçişte de alan savunması yaptıkları için geçişi iyi yapıyorlar. Tacı korner gibi kullanıyorlar, top bizdeyken de çok iyi baskı yapıyorlar. Biz de buna karşı neler yapabileceğimize çalıştık.

Oyuncu profiline göre gerçekçi oyunlar vardır. Millet diyor ya zevk alacak oyun! O puan vermiyor artık. bu oyunla bazen kaybedersiniz ama gerçekçi oyunla 2.20 puan ortalaması aldık ve 3.'lük için yarışıyoruz. 2 haftadır aynı takımla çıkıyorum. Rotasyon yaptığımda, bilimden analizden faydalandığımda dediler ki rotasyon mu olur! Şimdi yapamıyorum. İki haftadır aynı kadroyla çıkıyorum. İki sakatım var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bu bir şikayet değil, bu bir gerçek! Bununla nasıl kazanırız ona bakıyoruz.