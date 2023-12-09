Haberler Trabzonspor Hedef 4'te 4

Hedef 4'te 4

Bordo-mavililer şampiyonluk umuduyla girdiği sezonda Nenad Bjelica yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizememişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Hedef 4'te 4

Bordo-mavililer şampiyonluk umuduyla girdiği sezonda Nenad Bjelica yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizememişti. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra daha derli toplu oynayan Trabzonspor'un 2023'te sahaya çıkacağı 4 maç kaldı. Gaziantep FK ile deplasmanda oynadıktan sonra evinde Samsunspor'u konuk edecek. İstanbulspor deplasmanının ardından ise takvim yılının son karşılaşmasını Başakşehir ile Papara Park'ta oynayacak. Karadeniz Fırtınası bu 4 karşılaşmadan 12 puan toplayarak 2023'te ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da artık bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarını, kalan 4 maçın da buna çok uygun olduğunu ifade etti. Öğrencilerinden de tamamen buna odaklanmalarını istedi.

3 DEFA KAZANDI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 6 karşılaşmaya çıktı. 3 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor karşılaşmasında ise yenildi. Abdullah Avcı artık seri istiyor.

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