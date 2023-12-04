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Trabzonspor Abdullah Avcı ile 5 maç sonra kaybetti!

Süper Lig’in 14'üncü haftasında sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan seri sona erdi. 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Avcı’nın başında bulunduğu bordo mavililer, sahasındaki puan kaybıyla bu seriyi de sona erdirmiş oldu. Umut Güneş ilk kez forma şansı elde ederken, sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe’nin de durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:25
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile 5 maç sonra kaybetti!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu skorla 23 puanda kalırken, konuk ekip ise galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Trabzonspor'dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica ayrılığıyla takımına geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde yakaladığı ivme sekteye uğradı. Avcı ile ilk kez mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. İlk maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle göreve başlayan Avcı'lı Trabzonspor; Karagümrük ile 0-0 berabere kalmış, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, Konyaspor'u evinde 2-1 yenip, Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı. 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Avcı'nın başında bulunduğu bordo mavililer, sahasındaki son mağlubiyetle bu seriyi de sona erdirmiş oldu.

ÇIRAK USTAYI 2'NCİ KEZ GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde yardımcı antrenörlüğünü yapan Recep Uçar, Kayserispor'un başında Avcı'yı mağlup etti. Recep Uçar'ın başında olduğu Ümraniyespor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2022-23 sezonunun ilk maçında da Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti. Avcı, Kayserispor yenilgisi ile Uçar'a karşı 2 maçı da mağlubiyetle kapatmış oldu.

UMUT GÜNEŞ İLK KEZ

Bordo-mavili takımın büyük umutlarla sezon başında Alanyaspor'dan 2,3 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine kattığı Umut Güneş ise dün akşam ilk kez forma şansı buldu. Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasının 78'inci dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girerek süre aldı. Avcı, maç sonu basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine; Türkiye Kupası ve ileriki dönemlerde süre vereceği sinyalini verdiği genç yeteneğin, performansını daha iyi görebilme imkanı bulabileceklerini kaydetmişti.

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