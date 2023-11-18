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Daha iyisini yapacağız

Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından isim vererek eleştirdiği Baniya ile Trabzon’da uzun süre konuştu: Daha iyisini yapabileceğine inanıyorum

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Daha iyisini yapacağız

Konyaspor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Özellikle isim vererek eleştirdiği oyunculardan olan Baniya ile bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, oyuncusuna, "Hepimiz daha iyi olmak için çalışıyoruz. Çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız" dediği öğrenildi. Bu konuşmasının ardından idmana çıkan 24 yaşındaki stoperin mutlu görüntüsü dikkat çekti.

TREZEGUET'DEN SİFTAH

Trabzonsporlu Trezeguet, bu sezon bir ilke imza attı. Bordo-mavili formayı Süper Lig'de giydiği 8 maçta sessiz kalan Trezeguet, ülkesinin milli takımında gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki sol kanat, Mısır'ın Cibuti ile karşılaştığı Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu maçında etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Trezeguet, 62. dakikada Zizo'nun yerine oyuna dahil oldu ve 89'da fileleri sarstı. Mısır Milli Takımı'ndaki gol sayısını 65 maçta 12'ye yükseltti.

2017'DE KAZANMIŞTI

Sivas karşısında deplasmandaki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 26 Kasım 2017 tarihinde oynanan müsabakada 2-1'lik skorla elde eden Fırtına, 6 yıldır rakibini dış sahada mağlup edemiyor. Trabzonspor, 6 yıllık hasretine de son vermek istiyor.

LARSEN'DEN ONUACHU ÖVGÜSÜ

Larsen, Onuachu için övgü dolu sözler sarf etti. 32 yaşındaki sağ bek, "Danimarka'da oynadığı döneme göre çok gelişti. Bizim için çok iyi işler yaptı, bu yüzden ondan çok memnunuz. Gençliğine göre daha atletik" dedi. Onuachu 8 maçta 6 gol attı.

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