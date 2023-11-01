Haberler Trabzonspor Avcı'ya tam destek

Avcı'ya tam destek

Trabzonspor kulüp tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu Abdullah Avcı’nın geri dönmesinin doğru karar olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Avcı'ya tam destek

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan takımın başına 2 hafta önce yeniden geçen Avcı, çıktığı 2 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililerin son şampiyon hocası, kötü gidişatı durdurmak için takımdaki dağınık ruhu toparlayıp, ligde mücadele edebilir hale getirmeye çalışıyor. Trabzonspor tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu da kadro değişimi yaşanan takımı, eski başarılı günlerine kavuşturmaya çalışan Abdullah Avcı'ya destek verdi.

BEN DE KEFİL OLDUM

BJELICA sonrası Avcı'nın geri dönmesini istediğini belirten 'Fırtına' lakaplı eski Trabzonsporlu Ali Kemal Denizci, "Abdullah Avcı'nın gelmesini çok istedim. Karakteri, adamlığı, mütevazılığı, sevecenliği güzel. Hocalık yönünde istememin ayrı sebebi var. Takımın transferlerini daha önceden yapmış, takımı ve şehri çok iyi tanıyan, yönetimle arası iyi olan bir insanın gelmesi Trabzonspor'un menfaatine olur diye düşündüm ve Abdullah hocaya ben de kefil oldum" diye konuştu.

HOCAMIZ BAŞARIR

Turgay Semercioğlu da Avcı'nın takımın son şampiyon hocası olduğunu söyledi. Semercioğlu, Avcı'nın ikinci döneminden umutlu olduğunu belirterek, "Abdullah Avcı tecrübeli bir hoca, yaşadıklarını gözden geçirerek Trabzonspor'u daha üst seviyelere çıkaracağını düşünüyorum. Bjelica'nın aldığı oyuncuların büyük bir kısmı Trabzonspor'a uygun değil. Bu konuda biraz sıkıntısı olacak ama hocamız tecrübelidir. Bunları da dizayn ederek takımı daha iyi yerlere getirir " dedi.

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