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Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Uğurcan Çakır ve Paul Onuachu'nun performanslarına ayrı bir parantez açtı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:42 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:51
Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Pendikspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Hak ederek kazandık. Zorlu bir 3 puan aldık. Girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonu gol yaptı.

"UĞURCAN GALİBİYETTE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU"

Uğurcan'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum maçın son anlarında kurtardığı topla 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Onunla birlikte bütün takımı tebrik ediyorum.

"ONUACHU'DAN ÇOK ETKİLEYİCİ PERFORMANS"

Onuachu'dan çok etkileyici bir performans geldi. Buraya gelmeden önce uzun bir süredir forma giyememişti. İlerde maksimum seviyeye geldiğinde çok daha etkileyeci bir oyuncu olduğunu göreceksiniz.

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