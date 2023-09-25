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Hatayspor - Trabzonspor maçı sonrası Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Filip Benkovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı daha iyi kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Benkovic, skordan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:31
Hatayspor - Trabzonspor maçı sonrası Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Filip Benkovic, Hatayspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Benkovic, "Bir sonraki maç için daha sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşatan bir skor. Maçı daha iyi kontrol edebilirdik ama maalesef futbol böyle istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. İkinci yarıda 2-0 öndeyken daha iyi kontrol etmeliydik. 3 puanla dönmeliydik. Ama önümüze bakmalı ve bir sonraki maç için daha sıkı çalışmalıyız."

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