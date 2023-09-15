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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı golcü oyuncu Fode Koita ile yollar ayrılıyor. Gineli forvet Süper Lig ekibine transfer oluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 16:47
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Fode Koita, Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Kadro dışı kalan ve Temmuz ayında Gaziantepspor'a transferi son anda gerçekleşmeyen oyuncu, Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Sivas ekibi, Koita'nın maaşının 400 bin Euro'luk kısmını karşılayacak, geri kalan kısmını ise Trabzonspor ödeyecek.

ZORLUK ÇIKARDIĞI İÇİN AYRILIK OLMAMIŞTI

Trabzonspor, Gineli santrfor ile yolları ayırmak istemiş ancak futbolcunun zorluk çıkarması nedeniyle ayrılık gerçekleşmemişti. Transferin gerçekleşmemesi halinde Trabzonspor Gineli oyuncuya bu sezon 1 milyon 200 bin Euro ücret ve 333 bin Euro imza parası ödemek zorunda kalacak

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