Trabzonspor transferde atağa kalktı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme yıldız iki isim geldi. Gazete Karadeniz'in derlediği habere göre Fırtına, adı daha önce Beşiktaş ile anılan ve şuanda herhangi bir takıma imza atmayan Roberto Pereyra ve Xeka isimlerinden birini kadrosuna katacak.

ATLETICO MADRID DE DEVREDE

El Mundo Deportivo'nun yaptığı habere göre Atletico'nun da iki isimle ilgilendiği ve Simeone hangi oyuncuya onay verirse diğer ismin Trabzonspor'a imza atmasının çok yakın olduğu öne çıktı.

DIEGO SIMEONE, ROBERTO PEREYRA'YI İSTİYOR

Oyuncunun kalitesini ve geçmişinde oynadığı takımları göz önünde bulunduran Diego Simeone, 32 yaşındaki Arjantin'li futbolcu Roberto Pereyra'ya daha yakın olduğu belirtildi.