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Trabzonspor yeni transferi Batista Mendy'e kavuştu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Batista Mendy'de mutlu sona ulaştı. Fransız orta saha oyuncusu Trabzon'a geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 03:46
Trabzonspor yeni transferi Batista Mendy'e kavuştu!

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililer, Fransa'nın Angers takımında forma giyen Batista Mendy ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki Gine asıllı Fransız ön libero, özel uçak ile Paris'ten Trabzon'a geldi.

Mendy, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

BATISTA MENDY KİMDİR?

Batista Mendy, 12 Ocak 2000'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Nantes takımında başlayan Mendy, 2021 yılında Angers'a transfer oldu. Angers'ta 76 maça çıkan 23 yaşındaki ön libero, 1 gol 1 asist yaptı. Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Batista Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki futbolcu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

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