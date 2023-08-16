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Tormena gündemde

Karadeniz devi stoper transferinde özellikle 2 isim üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan ilki Vitor Tormena... Rus kulüplerinin de istediği Brezilyalı stoperin Braga ile 1 yıl kontratı kaldı. 27 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor devrede. Aynı zamanda sağ bek ve orta sahanın sağında da görev yapabilen 1.92'lik dev stoperin transferi için geri sayıma geçildi. Sambacı bu sezon Braga formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Tormena gündemde

Karadeniz devi stoper transferinde özellikle 2 isim üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan ilki Vitor Tormena... Rus kulüplerinin de istediği Brezilyalı stoperin Braga ile 1 yıl kontratı kaldı. 27 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor devrede. Aynı zamanda sağ bek ve orta sahanın sağında da görev yapabilen 1.92'lik dev stoperin transferi için geri sayıma geçildi. Sambacı bu sezon Braga formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

TEKNİK BİR STOPER

Fazla savaşçı, rakibi yıpratan değil, pozisyon bilgisi çok üst düzey bir savunmacı. Kart istatistiği de bunu gösteriyor. 172 maçta 2'si direkt 3 kırmızı kart, 25 sarı kart görmüş.

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