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Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'e 3 puanla başlayan Trabzonspor, ikinci haftada oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:56
Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, ligin 2'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına tek idmanla başladı.

Süper Lig'in açılış müsabakasında, Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor ligin ikinci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde saat 11.00'de çalışan bordo mavililerde, dün akşam maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dün akşam oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca tedavi gördüğü için bugünkü idmana katılmadı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan oyuncular 1 günlük iznin ardından Pazartesi günü yapılacak idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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