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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, takımın Slovenya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan 27 yaşındaki eldiven, "Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:01
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır devam eden kampta beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Çıkan transfer haberleriyle ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.

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