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Trabzonspor'un hazırlık maçları programı belli oldu

Trabzonspor'un Slovenya kampındaki hazırlık maçı programı belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 22:08
Trabzonspor'un hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını 4-26 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da yapacak Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı açıklandı. Buna göre bordo-mavililer ilk maçını 8 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ekiplerinden HNK Hajduk Split ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan temsilcisi MOL Fehervar ile yapacak Trabzonspor, 16 Temmuz Pazar günü Slovenya ekibi NK Celje ile oynayacak. 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, son hazırlık maçında ise 26 Temmuz Çarşamba günü Kranj'a karşı mücadele edecek.

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