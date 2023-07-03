Haberler Trabzonspor Abdülkadir’e hayran

Abdülkadir’e hayran

Bjelica genç isimden maksimum katkı almayı planlıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Abdülkadir’e hayran

Trabzonspor'a imza attığı günden beri teknik direktör Nenad Bjelica birkaç oyuncuyu farklı bir yere koydu. Bunlardan biri de Abdülkadir Ömür. Genç hücum oyuncusu merkez orta saha, her iki kanat, forvet arkası, yardımcı forvet gibi birçok farklı pozisyonda görev alabildiği için Hırvat hocanın planında değerli bir yere sahip. Usta çalıştırıcı, maç içinde oyuncu değiştirmeden Abdülkadir'in yeriyle oynayarak farklı taktiğe geçebiliyor. İdmanlarda başarılı görüntü sergileyen Abdülkadir, en büyük kozlardan olacak.

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