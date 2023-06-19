Maç tarihleri belli oldu

Karadenizdevinin, 4-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da Futbol Federasyonu'nun tesislerinde yapacağı kamptaki hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu. Bordo-mavililer 5 karşılaşmaya çıkacak. Tarihler 8-15-16-25-26 Temmuz. Muhtemel rakipler Slovakya'dan FC Spartak Trnava, Slovenya'dan NK Olimpija Ljubljana ve Hırvatistan'dan Hajduk Split. Diğer iki rakibin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Kampta netleşecek.
Başkan Ertuğrul Doğan, bu transferleri gerçekleştirirken alt yapı içinde yapılan çalışmaları takip ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Slovenya kampına getireceği ekip tam anlamıyla "Tamam mı devam mı?" mücadelesi olacak.