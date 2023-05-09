Haberler Trabzonspor ‘Siftah’ yaptılar

‘Siftah’ yaptılar

Bordo-mavili takımda dün ilkler yaşandı. Sivasspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle Trabzonspor kariyerine kötü başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, bordo mavili taraftarların önünde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet siftahı yaptı. Ayrıca 26 Mart tarihinde işbaşı yapan Ertuğrul Doğan yönetimi, 6 resmi maçta galibiyetle tanışamamıştı, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Doğan da dün A.Gücü ile birlikte ilk kez galip geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
‘Siftah’ yaptılar
Bordo-mavili takımda dün ilkler yaşandı. Sivasspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle Trabzonspor kariyerine kötü başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, bordo mavili taraftarların önünde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet siftahı yaptı. Ayrıca 26 Mart tarihinde işbaşı yapan Ertuğrul Doğan yönetimi, 6 resmi maçta galibiyetle tanışamamıştı, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Doğan da dün A.Gücü ile birlikte ilk kez galip geldi.
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