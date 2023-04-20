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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Sivasspor - Trabzonspor maçı ile devam ediyor. 30. hafta oynanacak kritik müsabakada Bahattin Şimşek ve ekibi görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 19:32 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 19:37
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

34. RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

BJELICA'NIN İLK MAÇI

Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

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