Basel Trabzonspor maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Basel: Hitz, Lang, Xhaka, Pelmard, Amdouni, Frei, Diouf, Burger, Kade, Hugo Novoa, Zeqiri

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

AVCI İLK PEŞİNDE

Avcı'nın Avrupa'da dış sahada bordo-mavili takımın başında galibiyeti bulunmuyor. Abdullah Avcı, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olduğu bu maçı kazanarak hem turu geçmek hem de bu şansızlığını yenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile Avrupa'da deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:

Kopenhang - Trabzonspor: 2-1

Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2

Monaco - Trabzonspor: 3-1

Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1

Roma - Trabzonspor: 3-0

Molde - Trabzonspor: 1-1

BASEL İLE 2 SEZON ARADAN SONRA

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.