Bir bakışta 90 dakika

9
Bakasetas orta sahanın hemen önünde savunma arkasına nefis kesti. Bardhi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
26
Bertuğ kale önünde topu ağlara yolladı. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, faul gerekçesiyle iptal etti.
37
Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
43
Ceza sahası içerisine yapılan or tada topla buluşan Djaniny'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
47
İkinci yarı çok hızlı başladı. Trabzonspor atağında Manolis Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direkten geri döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
47
Erce'nin uzun topunu Bertuğ, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
50
Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada Ber tuğ kafayla topu filelere gönderip, ev sahibi takımı öne geçirdi: 2-1.
55
Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.
+2
Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Atakaş Hatay 2-1 kazandı.