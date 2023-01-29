Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Bakasetas orta sahanın hemen önünde savunma arkasına nefis kesti. Bardhi’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Bakasetas orta sahanın hemen önünde savunma arkasına nefis kesti. Bardhi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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Bertuğ kale önünde topu ağlara yolladı. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, faul gerekçesiyle iptal etti.

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Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

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Ceza sahası içerisine yapılan or tada topla buluşan Djaniny'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

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İkinci yarı çok hızlı başladı. Trabzonspor atağında Manolis Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direkten geri döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

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Erce'nin uzun topunu Bertuğ, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

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Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada Ber tuğ kafayla topu filelere gönderip, ev sahibi takımı öne geçirdi: 2-1.

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Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

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Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Atakaş Hatay 2-1 kazandı.

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