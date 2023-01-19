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TRABZONSPOR TRANSER HABERİ | Fırtına'ya yeni Sörloth! İtalyan ekibine teklif yapılacak

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezonda beklentilerin altında kalan Trabzonspor transfer için kolları sıvamış durumda. Bu anlamda Fırtına'da transferde sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bordo mavililer hücum yolunda aradığı ismi son olarak İtalya'da buldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSER HABERİ | Fırtına'ya yeni Sörloth! İtalyan ekibine teklif yapılacak

Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Gianluca Lapadula için yeniden harekete geçti. Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

Fakat Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki yıldız için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Perulu golcü, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu.

Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı. Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezon Slovenya ekibi Gorica'da oynadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.

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