TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Andre hamlesi!

Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fransa basınında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre; Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini elinde bulunduran Lille takımından Benjamin Andre ile ilgileniyor. 32 yaşında 1.80 boyunda olan Andre, orta sahadaki agresif oyuncu ve adam markajındaki başarısı nedeniyle Fransa'da 'ahtapot' olarak tanınıyor. Deneyimli yıldızın sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona eriyor.

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in takımdan ayrılacağı haberleri, planları değiştirirken, yönetim alternatif arayışlarına hız verdi. Slovak yıldızın yerini, onunla eş değer bir isimle doldurmayı planlayan kurmayların, belirlenen isimlerle temasa geçtikleri öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Lille takımında oynayan orta saha futbolcusu Benjamin Andre ile temaslara başladı.

32 yaşında ve 1.80 boyunda olan Fransız orta saha, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Benjamin Andre'nin, Lille ile kontratının sezon sonunda bitecek olması bu transferin bitme olasılığını daha da güçlendiriyor. Bu sezon Lille'de 16 Ligue 1 maçına çıkan Benjamin Andre, 1 gol attı 2 de asist yaptı.

Orta sahada agresif yapısı ve markajcı özellikleriyle tanınan Fransız futbolcu ülkesinde 'ahtapot' lakabı ile tanınıyor. Öte yandan menajerlerin, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olan Miha Zajc ve İtalya'da Fiorentina formasını giyen Giacomo Bonaventura'yı da önerdikleri ifade edildi.