Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı'nın onay verdiği genç yıldıza kancayı taktı. İşte transferin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 16:57
TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı 4-1'lik skorla mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Fırtına'ya bir şokta Edin Visca'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan tecrübeli yıldızın yapılan kontrolleri sonras köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Edin Visca'nın sakatlığının uzayacak olması transferde Fırtına'yı harekete geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

3 kulvarda mücadele verecek olan bordo mavililerde hücum hattı için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Transfer isteyen Avcı hücum hattında rotasyonlu kadro istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Kasımpaşa'dan kadroya katılan Umut Bozok'un performansı camiayı memnun etmedi.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Bu yüzden TFF'nin getirdiği U-21 statüsü kapsamında bir oyuncu bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

İlk etapta gündeme Argentinos II'de oynayan Lautaro Ovando geldi.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Araştırmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bordo-mavili scoutların ilgisini çeken bir başka oyuncu da Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John-Kymani Gordon oldu.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Kendilerine karşı İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğenen Avcı bir süredir takip edilmesi yönünde rapor vermişti.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Son olarak Crystal'ın U-21 takımının PSG'nin U-21 takımını 7-0 yendiği maçta şov yapan ve 3 gol atan Gordon için Avcı "elimizden geleni yapalım" raporu verdi.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Gordon için en büyük sıkıntı, İngiltere'de alt yaş milli takımlarında sadece 1 maçta forma giymiş olması.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

John-Kymani Gordon, sezon başında Trabzonspor'a karşı hazırlık maçında süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Fırtına'ya karşı 15 dakika süre alan genç oyuncu izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Jamaika asıllı İngiliz golcü Crystal Palace U21 takımında 7 maça çıktı.

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