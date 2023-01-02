TRANSFER HABERİ: Trabzonspor John-Kymani Gordon'u listesine aldı!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Fırtına'ya bir şokta Edin Visca'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Fırtına'ya bir şokta Edin Visca'dan geldi.
Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan tecrübeli yıldızın yapılan kontrolleri sonras köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Edin Visca'nın sakatlığının uzayacak olması transferde Fırtına'yı harekete geçirdi.
3 kulvarda mücadele verecek olan bordo mavililerde hücum hattı için çalışmalar başladı.
Transfer isteyen Avcı hücum hattında rotasyonlu kadro istiyor.
Kasımpaşa'dan kadroya katılan Umut Bozok'un performansı camiayı memnun etmedi.
Bu yüzden TFF'nin getirdiği U-21 statüsü kapsamında bir oyuncu bakılıyor.
İlk etapta gündeme Argentinos II'de oynayan Lautaro Ovando geldi.
Araştırmalar devam ediyor.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bordo-mavili scoutların ilgisini çeken bir başka oyuncu da Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John-Kymani Gordon oldu.
Kendilerine karşı İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğenen Avcı bir süredir takip edilmesi yönünde rapor vermişti.
Son olarak Crystal'ın U-21 takımının PSG'nin U-21 takımını 7-0 yendiği maçta şov yapan ve 3 gol atan Gordon için Avcı "elimizden geleni yapalım" raporu verdi.
Gordon için en büyük sıkıntı, İngiltere'de alt yaş milli takımlarında sadece 1 maçta forma giymiş olması.
John-Kymani Gordon, sezon başında Trabzonspor'a karşı hazırlık maçında süre aldı.
Fırtına'ya karşı 15 dakika süre alan genç oyuncu izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Jamaika asıllı İngiliz golcü Crystal Palace U21 takımında 7 maça çıktı.
19 yaşındaki forvet oyuncusu 7 gol attı.
İngiliz forvet kulüp kariyerinde 43 maça çıktı. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev alan oyuncu kariyerinde 10 gol attı.