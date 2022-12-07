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TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor ile Crystal Palace, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Çalışmalarını Antalya'da sürdüren bordo-mavililer, zorlu rakibini yenmek ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 18:34 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 18:58
TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanacak mücadeleden iyi oyun ve galibiyetle ayrılamak istiyor.

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geleceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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