TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanacak mücadeleden iyi oyun ve galibiyetle ayrılamak istiyor.

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geleceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.