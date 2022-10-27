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Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin Boşnak oyuncusu Edin Visca, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kolu kırılmasının ardından uzun süredir sahalardan uzak kalan Edin Visca, yeniden takımı için mücadele edecek. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:36
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad'a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Lisansı aktif bulunan Visca'nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

İŞTE VISCA'NIN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
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