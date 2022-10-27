Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı.
Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad'a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.
Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi.
Lisansı aktif bulunan Visca'nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.
İŞTE VISCA'NIN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
UEFA AVRUPA LİGİ
Ferençvaroş - Trabzonspor
Trabzonspor - Kızılyıldız
Monaco - Trabzonspor
Trabzonspor - Monaco
Kızılyıldız - Trabzonspor
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ
Kopenhag - Trabzonspor
Trabzonspor - Kopenhag
SÜPER LİG
Antalyaspor - Trabzonspor
Trabzonspor Galatasaray
Ümraniyespor - Trabzonspor
Adana Demirspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Gaziantep FK
Kayserispor - Trabzonspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Trabzonspor
Trabzonspor - Sivasspor