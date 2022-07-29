Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR SİVASSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR SİVASSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa maçı saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:11 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:12
TRABZONSPOR SİVASSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da oynanacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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