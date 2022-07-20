Başkan olmasam sahaya atlardım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine özel röportaj verdi. Bordo-mavili kulübün başkanı dünyaca meşhur olan şampiyonluk kutlamalarında taraftara imrendiğini açıkladı. Ağaoğlu "Şampiyon olduğumuzda başkan değil de taraftar olsaydım ben de sahaya atlardım. Niye atladığımı bilmezdim ama orada olmalıyım düşüncesiyle kesin atlardım. Sonra yürüyerek marş söyleyerek Meydan'a giderdim. Orada sabahlardım. 1984 şampiyonluğunu iyi hatırlıyorum. Arabanın üzerine bayrak asıp Bağdat Caddesi'nde tur atmıştık" ifadelerini kullandı.

BORÇ ÖDENMEZ

Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: Allah sağlık versin efsanevi başkanlarımızdan Şamil Ekinci rahatsız olmasına rağmen elinden gelenin ötesinde Trabzonspor ile ilgileniyor. Burada 'Borcumu ödedim' diye bir şey yok. Benim bu kulübe borcum çok büyük. Dünyadan göçerken Trabzonspor'dan da helallik istenmesi gerekiyor. Çünkü bize çok şey verdi. Geçmişte İstanbul'da imkanlar çoktu. Sıkıntıların olduğu bir coğrafyada, öyle bir dönemde Trabzonspor ülke futbolunun çok önemli bir değeri oluyorsa, bunu idrak ettiğiniz an bu sizi ürpertiyor bir kere!

TARİHİ MINCIKLAMAYA GEREK YOK

"Günümüzde başarıdan uzaklaşmaya başladığın zaman tarihe bakmaya, kurcalamaya başlıyorsun. Benim köklerim zaten belli. 1967 yılında TFF Başkanı Orhan Şeref Apak'ın aynı zamanda Hasan Polat'ın desteğiyle Trabzonspor kuruluyor. Bunun öncesindeki kulüpler Trabzonspor'un yapı taşı. Biz bunları bilelim ama başarıdan uzaklaşınca tarihi mıncıklamaya gerek yok"

BİR BİLSELER!

"1967'de kurulmamızın öncesinde İdmanocağı'nın Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı elemesi var, farklı başarılar var, bunları öğrenen 'Madem o kadar güçlüydünüz 1959'da kulübü kursaydınız' diyor. Bir bilseler! O dönemde Trabzon'dan İstanbul'a karayolu ile 3 günde geliyordunuz. Bir şehir takımının böyle bir yapı içinde olması fiziki bakımdan mümkün değildi"

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

"Bizler Trabzonspor'a olan borcumuzu öyle bir-iki şampiyonlukla ödeyemeyiz. Zaten bizim hedefimiz sadece şampiyonluk değil. Önemli olan süreklilik, sürdürülebilir başarı. Şampiyonluk kupasının arkasına sığınarak yapacağımızı yaptık deyip bir köşeye çekilirsek Trabzonspor adına hayatımızın hatasını yapmış oluruz"

ÖYLE BİR EKSEN YOK

"Trabzon eksenli bir futbol dünyası oluşturuluyor diyenler var. Böyle bir fubol dünyası oluşturulmuyor, oluşturulmaya da çalışılmıyor. Trabzon futbolu bu ülkede futbol oynanmaya başlandığı günden itibaren var olan bir olgu"