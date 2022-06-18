TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarında gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarında gaza bastı.
Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililer 4 isme imza attırdı.
Fırtına, Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Stefano Denswil ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Umut Bozok oldu.
Bordo-mavililer sezonu gol kralı olarak tamamlayan milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Kasımpaşa'da sezonu tamamladıktan sonra Lorient'e geri dönen Umut Bozok'un menajeri, editörümüz Kemal Tamtürk'e özel açıklamalarda bulundu:
"GURUR VERİCİ"
"Türkiye'den birçok kulüp Umut'la ilgileniyor. Trabzonspor bunlardan bir tanesi. Şampiyon olan takımın Umut'la ilgilenmesi gurur verici"
UMUT BOZOK KİMDİR?
Umut Dilan Bozok, 19 Eylül 1996 yılında doğdu. Bozok, Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı.
Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'ya geçti.
Championnat National'de geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150.000 euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Nimes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Reims karşısında çıktı.
Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.
Yıldız fulbolcu, Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda gol kralı oldu.
Umuz Bozok, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi.
4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.