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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde gaza bastı. Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Stefano Denswil'e imza attıran bordo-mavililer girişimlerini sıklaştırdı. Trabzonspor'da gündeme gelen son isim ise Kasımpaşa forması ile seoznu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok gelmişti. Milli futbolcunun menajeri Kemal Tamtürk'e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:01
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Umut Bozok oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Bordo-mavililer sezonu gol kralı olarak tamamlayan milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Kasımpaşa'da sezonu tamamladıktan sonra Lorient'e geri dönen Umut Bozok'un menajeri, editörümüz Kemal Tamtürk'e özel açıklamalarda bulundu:

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

"GURUR VERİCİ"

"Türkiye'den birçok kulüp Umut'la ilgileniyor. Trabzonspor bunlardan bir tanesi. Şampiyon olan takımın Umut'la ilgilenmesi gurur verici"

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Dilan Bozok, 19 Eylül 1996 yılında doğdu. Bozok, Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'ya geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Championnat National'de geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150.000 euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Nimes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Reims karşısında çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Yıldız fulbolcu, Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda gol kralı oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

Umuz Bozok, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajerinden Trabzonspor sözleri!

4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.

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