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Celil iddiası...

Bordo-mavililerin, Samsunspor ile birlikte Adanaspor'dan Celil Yüksel ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon turuncubeyazlı ekipte 35 maça çıktı. 4 gol atıp, 5 de asist gerçekleştirdi. Celil'in Adanaspor'da 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Celil iddiası...
Bordo-mavililerin, Samsunspor ile birlikte Adanaspor'dan Celil Yüksel ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon turuncubeyazlı ekipte 35 maça çıktı. 4 gol atıp, 5 de asist gerçekleştirdi. Celil'in Adanaspor'da 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
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