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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı. Yerel basın da seremoniyi manşetlerine taşırken dikkat çeken ifadelere yer verdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:38
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Bordo-mavili takım, dün Trabzon'da gerçekleştirilen törenle kupasını aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Akyazı Stadı'na akın eden binlerce taraftar, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Şehrin yerel sanatçıları da törende sahne alarak taraftarları ve futbolcuları coşturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Öte yandan yerel basında da Trabzonspor'a ilgi büyüktü...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluk kupasını törenle alan Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Eze eze çıktık düze, kupa ne çok yakıştı bize" başlığını kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Haberde ayrıca denizdeki kutlamalar, takımın kupa töreni sonrası sevinç fotoğrafı, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır ile eşi Kübra Çakır'ın kupayla fotoğraflarına yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Karadeniz'den Günebakış gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında takımın kupa kaldırdığı fotoğrafları paylaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Haberde, "Şampiyon Trabzon", "İnadıyla, alın teriyle, bileğinin hakkıyla 2021-2022 sezonunun en büyüğü" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Havada karada denizde en büyük bordo mavi", "2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, kupasını muhteşem bir törenle aldı", "Ayağa kalkın şampiyon Trabzonspor'u alkışlayın" başlıklarını kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Son sayfasında da bordo-mavili takımın kupa ile fotoğrafına tam sayfa yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Denizde karada her yerde şampiyon" başlığı altında kutlamaya tam sayfa yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basınında kupa coşkusu!

Takımın karada, denizde ve kupa törenindeki sevinç fotoğrafları ile son sayfasında da, "Emek verenler yaşasın, kıskananlar çatlasın" başlığıyla okuyucularına bordo-mavili takımın kupa törenini duyurdu.

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