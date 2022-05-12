Uğurcan’ın en zor maçı

Kaptan Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında bu sezon en çok gol yediği maçı oynadı. 26 yaşındaki eldiven, çeyrek finalde Antalyaspor ve yarı final ilk sınavında Kayserispor'a karşı geçit vermemişti. Uğurcan, forma giydiği 3 kupa sınavındaki tüm golleri bir karşılaşmada kalesinde gördü.
Kaptan Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında bu sezon en çok gol yediği maçı oynadı. 26 yaşındaki eldiven, çeyrek finalde Antalyaspor ve yarı final ilk sınavında Kayserispor'a karşı geçit vermemişti. Uğurcan, forma giydiği 3 kupa sınavındaki tüm golleri bir karşılaşmada kalesinde gördü.