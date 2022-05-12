Haberler Trabzonspor Uğurcan’ın en zor maçı

Uğurcan’ın en zor maçı

Kaptan Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında bu sezon en çok gol yediği maçı oynadı. 26 yaşındaki eldiven, çeyrek finalde Antalyaspor ve yarı final ilk sınavında Kayserispor'a karşı geçit vermemişti. Uğurcan, forma giydiği 3 kupa sınavındaki tüm golleri bir karşılaşmada kalesinde gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Uğurcan’ın en zor maçı
Kaptan Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında bu sezon en çok gol yediği maçı oynadı. 26 yaşındaki eldiven, çeyrek finalde Antalyaspor ve yarı final ilk sınavında Kayserispor'a karşı geçit vermemişti. Uğurcan, forma giydiği 3 kupa sınavındaki tüm golleri bir karşılaşmada kalesinde gördü.
DİĞER
Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada trend oldu!
Kısa süre önce evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşk yuvaları belli oldu! Aylık 50 bin TL'ye....
Wallace transferinde Beşiktaş'a dörtlü rakip!
Trabzonspor'da Nwakaeme müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Nwakaeme müjdesi!
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi! Altay maçı öncesi...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (11 Mayıs)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'tan ayrılacağını duyurdu! Juventus'tan ayrılacağını duyurdu! 07:54
Leicester 3 puanı 3 golle aldı! İşte özet Leicester 3 puanı 3 golle aldı! İşte özet 07:24
Sivas finalde Sivas finalde 06:43
Türkiye'nin dünü bugünü yarını Türkiye'nin dünü bugünü yarını 06:40
Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz 01:37
Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz 01:25
Daha Eski
Ajax Hollanda şampiyonu oldu! Ajax Hollanda şampiyonu oldu! 00:48
Çalımbay: Finale kalmak çok güzel Çalımbay: Finale kalmak çok güzel 00:48
Mateos: Son dakika golüyle kaybettik! Mateos: Son dakika golüyle kaybettik! 00:48
Bursaspor Avrupa ikincisi! Bursaspor Avrupa ikincisi! 00:48
İtalya Kupası Hakan'lı Inter'in! İtalya Kupası Hakan'lı Inter'in! 00:49
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden 00:49