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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor, maçtan en az 1 puanla ayrıldığı takdirde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:19 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:30
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor, maçtan en az 1 puanla ayrıldığı takdirde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji Wright, Adriano

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan bu yana sahasında yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda bulunuyor.

ABDULLAH AVCI BİR İLKİ YAŞAYACAK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.

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