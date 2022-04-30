TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın golü erken geldi taraftar çılgına döndü!

Trabzonspor evinde Antalyaspor'u Süper Lig'in 35. haftasında konuk etti. Fırtına kazanacağı 1 puan ile şampiyonluğunu garantiliyor. Mücadelenin 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve bordo mavili ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra Trabzon Atatürk Meydanı'nda binlerce seyirci golü dev ekrandan işte bu şekilde izlediler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)