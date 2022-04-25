Trabzonspor Bruno Peres'in sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı!

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Bruno Peres'in sağlık durumunu açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır."