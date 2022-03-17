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TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri de Abdülkadir Ömür oldu. Genç futbolcu özellikle son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettirirken Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'nin Abdülkadir Ömür'ü izlettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 09:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa koşuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Bordo-mavili takımda bu sezon özellikle genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sergilediği performans dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Yıldız isimle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile Lille'de şampiyonluk yaşayan Nice Teknik Direktörü Galtier'in gözünü Abdülkadir Ömür'e diktiği bildirildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Fransız hocanın, uzun süredir izlettirdiği Ömür için sezon sonu teklif yapacağı iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Ömür, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Christophe Galtier Abdülkadir Ömür'ü istiyor!

Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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