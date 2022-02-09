TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Trabzonspor'un bu sezon Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro'ya gençlik havuzuna dahil ettiği Emrehan Gedikli hakkında merak edilenler analiz edildi. İşte 18 yaşındaki santrforun öne çıkan özellikleri:
Trabzonspor'un bu sezon Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro'ya gençlik havuzuna dahil ettiği Emrehan Gedikli hakkında merak edilenler analiz edildi. İşte 18 yaşındaki santrforun öne çıkan özellikleri:
Uzun boyuyla (187 cm) rakip defanslara tehdit oluşturan genç futbolcu, iki sezonda (2018-19, 2019-20) Leverkusen U17'de 40 maçta 42 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Geçen sezon ve bu sezon U19'da 12 karşılaşmada ağları 14 kez sarsıp 1 defa da asist yaptı. A Takım'da ise 4 maçta 99 dakika şans bulup kısıtlı sürede skora etki edemedi.
Emrehan Gedikli, güçlü olan sağ ayağı dışında soluyla, en büyük üstünlüğü olan kafayla ve hatta topukla dahi ağları buldu.
ALMANYA'DA 20 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Profesyonel olarak maç tecrübesi olmasa da Leverkusen A Takımı ile 2 sezon boyunca düzenli olarak antrenmanda yer aldı.
Gurbetçi isim, dribbling özellikleriyle de öne çıkarken, santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabiliyor.
Emrehan üçüncü bölgedeki bunaltıcı presiyle rakibin rahat oyun kurmasını engelleyen bir yapıya sahip.
Çeşitli yaş gruplarında Almanya'yı 20 kez temsil eden Emrehan'ın milli formayla 10 golü bulunuyor. (Sabah)