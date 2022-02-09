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TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 57 puanlı lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde son olarak kadrosuna 18 yaşındaki emrehan Gedikli'yi katmıştı. Bordo-mavililerin büyük beklenti içinde olduğu yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir analiz yapıldı. İşte Emrehan Gedikli'nin öne çıkan özellikleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 11:09
TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Trabzonspor'un bu sezon Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro'ya gençlik havuzuna dahil ettiği Emrehan Gedikli hakkında merak edilenler analiz edildi. İşte 18 yaşındaki santrforun öne çıkan özellikleri:

TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Uzun boyuyla (187 cm) rakip defanslara tehdit oluşturan genç futbolcu, iki sezonda (2018-19, 2019-20) Leverkusen U17'de 40 maçta 42 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Geçen sezon ve bu sezon U19'da 12 karşılaşmada ağları 14 kez sarsıp 1 defa da asist yaptı. A Takım'da ise 4 maçta 99 dakika şans bulup kısıtlı sürede skora etki edemedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Emrehan Gedikli, güçlü olan sağ ayağı dışında soluyla, en büyük üstünlüğü olan kafayla ve hatta topukla dahi ağları buldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

ALMANYA'DA 20 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Profesyonel olarak maç tecrübesi olmasa da Leverkusen A Takımı ile 2 sezon boyunca düzenli olarak antrenmanda yer aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Gurbetçi isim, dribbling özellikleriyle de öne çıkarken, santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabiliyor.

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