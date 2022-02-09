TRABZONSPOR HABERLERİ: Emrehan Gedikli ile ilgili flaş analiz: Komple skorer!

Trabzonspor 'un bu sezon Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro'ya gençlik havuzuna dahil ettiği Emrehan Gedikli hakkında merak edilenler analiz edildi. İşte 18 yaşındaki santrforun öne çıkan özellikleri:

Geçen sezon ve bu sezon U19'da 12 karşılaşmada ağları 14 kez sarsıp 1 defa da asist yaptı. A Takım'da ise 4 maçta 99 dakika şans bulup kısıtlı sürede skora etki edemedi.