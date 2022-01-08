Ahmet Ağaoğlu: Bize güç katacaksın

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca'ya büyük bir aileye ve camiaya geldiğini söyledi. Visca'nın deneyimli bir futbolcu olduğunu belirten başkan, "Trabzon futbolu biraz farklı yaşar. Biz sabah Trabzonspor ile gözümüzü açar futbolla yaşar ve yine futbolla yatarız. Trabzonspor rüyalarımızı bile süsleyen bir kavram. Futbolun her şey olduğu son derece tutkulu oyuncusunu kulübünü bağrına basan, kendinden bir parça kabul eden bir şehir burası. Sende bunları ifade etmiş ve bu heyecanı yaşamak istediğini söylemiştin. Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Bizimle birlikte Trabzonspor farklı hedefleri olan bir kulüp. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve şampiyonluklar değil ama Allah kısmet ederse hem şampiyon hem örnek olmak istiyoruz. İnşallah jübileni de Trabzonspor'da yapmak nasip olur" diye konuştu.

ÇOK DOĞRU BİR KULÜBE GELDİN

Visca'ya ve transferi sağlayan menajerlerine teşekkür eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Süreç içerisindeki kararlı tutumun, kulübümüze karşı olan tavrın ve bu transferin gerçekleşmesinde en önemli rolü sen oynadın. Çok arzuluydun. Ben sana şunu söyleyeyim, çok doğru bir kulübe geldin ve kulübümüz için çok doğru bir oyuncu olduğunu zaten ifade ettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Göksel başkan eksik olmasın, bizi biraz fazla zorladı. Süreç 60 gün kadar sürdü. Bir bölümünü gizli sürdürmeyi başardık ama sonra toplum tarafından seslendirilmeye başladı. Tahmin ediyorum ki futbolseverlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür, onu da selametle neticelendirdik. Bundan mutluyuz" ifadelerini kullandı.