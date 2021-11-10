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Trabzon’un askeriyim

Siopis: Sahada sonuna kadar savaşırım, taraftar için de oynarım. Türkiye ile Yunanistan çok benziyor. Trabzonlular da Yunanlar gibi. Çok hareketli ve çılgın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Trabzon’un askeriyim

Fırtına'nın Yunan oyuncusu Siopis, kulüp dergisine konuştu. 27 yaşındaki orta saha, "Türkiye'ye geldiğimde fark ettim ki aslında çok fazla benziyoruz. Hatta aynıyız bile diyebilirim. Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız" dedi. Siopis şöyle devam etti: "Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz. Bunu tarif etmek gerekirse asker gibiyim diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler."

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