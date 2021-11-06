Tek hedef 3 puan

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Kartal karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasındaki Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. 241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Ayrıca evinde yenilmeyen Kara Kartal'a bir ilki yaşatmak istiyor.