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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı ve Trabzonspor için ilklerin maçı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma bordo-mavililer için pek çok anlamda ilklerin maçı anlamını taşıyor. Abdullah Avcı, Fırtına’nın başında hiç Fenerbahçe galibiyeti görmedi. Trabzonspor’un 11'inde de henüz Kanarya’ya gol atmış biri yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı ve Trabzonspor için ilklerin maçı!
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Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı birçok farklı hedefin peşinde koşuyor. Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılırsa zirveyi devralacak. Aynı zamanda teknik direktör Adbullah Avcı da bordo- mavili kulübün başında hiç sarı-lacivertli ekibe karşı galibiyet alamadı. Usta çalıştırıcı da bu zinciri kırmayı planlıyor. Bu arada bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekiyor. Trabzonspor'da en son Fenerbahçe'ye gol atan isimler Jose Sosa ve Fliip Novak şu anda sarı-lacivertli kulübün formasını taşıyor. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.

NAMAĞLUP DEVAM
Bordo-mavili ekibin Fenerbahçe karşılaşmasında bir başka hedefi ise ligdeki namağlup unvanını sürdürmek. Trabzonspor, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'de bileği bükülmeyen iki takımdan biri. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu unvanlarını sürdürmek istiyor.

3 EKSİK VAR
Bu arada bordo-mavili ekipte Fenerbahçe karşısında 3 eksik bulunuyor. Marek Hamsik'in haricinde Fode Koita ve Abdulkadir Parmak da oynamayacak.

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