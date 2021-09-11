Yenilmez Avcı!

Bordo-mavililer, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı'nın yakaladığı müthiş istatistikler güven veriyor. Fırtına deneyimli hoca imza attığı günden bu yana 35 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz devi söz konusu mücadelelerden 21 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlanırken sadece 3 defa yenildi. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmüyor. Bu sezona da 3'te 3 ile başlayan bordo-mavililerin hedefi Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serilerini sürdürmek.

EGALE EDECEK

Trabzonspor, bu hafta sonu Galatasaray'a kaybetmezse 2019-20 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Bordo-mavililer o dönemde ligin 16 ila 31. haftası arasında oynanan 16 lig mücadelesinde yenilgi yüzü görmemişti.